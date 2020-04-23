Alanya'da yerleşik yabancıların 23 Nisan coşkusu ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye'de olduğu gibi koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerde kutlandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye'de olduğu gibi koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerde kutlandı. Kutlamalara ilçedeki yerleşik yabancılar da katıldı.

Türkiye Büyük Meclisi'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına koronavirüs tedbirlerinden dolayı vatandaşlar evlerinden katıldı. 23 Nisan coşkusuna Alanya'da yerleşik yabancılar da eşlik etti. Evlerini balon, süslemeler, Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk posterleriyle süsleyen yerleşik yabancılar ile çocukları, 23 Nisan şarkıları ve kendi yazdıkları şiirlerle kutlamalara katıldı. Bazı yerleşik yabancılar ise üzerlerine giydikleri Atatürk ile Türk bayrağı simgeli tişörtleri ve ellerinde bayraklarıyla 23 Nisan mesajı verdi.

COŞKUYA ORTAK OLDULARİlçede uzun yıllardır yaşayan ve Türk ile evli olan İngiliz Amanda Jane Özsoy, ailesiyle birlikte çektiği videoda, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Tüm Türkiye'ye Alanya'dan selamlar" dedi. Polonyalı anne ve Türk babanın çocuğu olan 6 yaşındaki Ali Elçi ise kendi yazdığı 23 Nisan şiirini okudu. Yerleşik yabancıların birçoğu da sosyal medyadan Türk bayrağıyla mesajlar ve videolar paylaşarak coşkuya ortak oldu.23 NİSAN KUTLU OLSUN

Evini Türk bayraklarıyla donatan Alanya Polonyalılar Kültür ve Dostluk Derneği Başkanı Anna Bielecka ise, "Bugün herkes gibi evimizden çıkamıyoruz, ama Alanya Polonyalılar Kültür ve Dostluk Derneği olarak çocuklarımızla birlikte bu bayramı kutlamak istiyoruz. 23 Nisan kutlu olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA