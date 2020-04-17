Alanya'da yerleşik İsveçli çiftin bebeği Alicia, 3 ay sonra taburcu oldu
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Akdeniz Üniversitesi, Türk Eğitim Derneği, Alanya, Ida, Güncel

Alanya'da yerleşik İsveçli çiftin bebeği Alicia, 3 ay sonra taburcu oldu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan İsveçli Ida Svarvarefelt (25) ve Ted Nyquist (38) çiftinin dünyaya erken gelen bebekleri Alicia, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 3 ay süren tedavinin ardından taburcu edildi.

17.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:07
Alanya'da yerleşik İsveçli çiftin bebeği Alicia, 3 ay sonra taburcu oldu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan İsveçli Ida Svarvarefelt (25) ve Ted Nyquist (38) çiftinin dünyaya erken gelen bebekleri Alicia, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 3 ay süren tedavinin ardından taburcu edildi. İsveçli aile kızlarının tedavi süreci ve masrafları konusunda kendilerine destek olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

Geçen yıl Mayıs ayında, Alanya'ya yerleşen İsveçli Ida Svarvarefelt ve Norveçli Ted Nyquist çiftinin, 17 Ocak'ta kız bebekleri dünyaya geldi. Özel hastanede 28 haftalık olarak 910 gram doğan ve bu nedenle yoğun bakıma alınan Alicia'nın masrafları, çiftin sigortasının Türkiye'de geçerli olmaması nedeniyle günlük 1500 TL'yi buldu. Aile, çareyi İsveç ve Türkiye'deki arkadaşlarının yardımıyla sosyal medya üzerinden Alicia için yardım kampanya başlatmakta buldu. Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan kampanya ve Demirören Haber Ajansı'nın haberleri üzerine yetkililer, harekete geçti.

2 KİLO 340 GRAM OLDUSağlık Bakanlığı da devreye girerek, Alicia için aileyle irtibata geçildi. Bakanlığın devreye girmesi sonrası Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen minik Alicia, burada tedaviye alındı. Erken doğum nedeniyle beyin kanaması da geçiren Alicia'nın 3 ay süren tedavisi tamamlandı. Alicia, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu edildi. Kızları iyileştikten sonra kucağına alan anne ve baba, büyük mutluluk yaşadı. 2 kilo 340 gram ağırlığına ulaşan bebeklerini hastaneden alan İsveçli çift, Alanya'ya gitti.

Kızının sağlığına kavuşmasıyla çok mutlu olduğunu anlatan Ida Svarvarefelt, "Alicia 3 ay tedavi gördü. Her şey yolunda gitti. Bugün büyük mutlulukla taburcu ettik. Eve dönebildiğimiz için çok mutluyum. Sağlık Bakanı Fahretrin Koca'ya, Milletvekili Abdullah Ağralı, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Başkanı Özer Eken'e çok teşekkür ederim" dedi.


Kaynak: DHA

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