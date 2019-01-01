Alanya'da Yeni Yıl Kutlamaları - Eğlence Yerinde Yangın

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya'nın Alanya ilçesinde vatandaşlar ve turistler, yeni yılı Alanya Kalesi'nde ve çarşı merkezindeki eğlence yerlerinde karşıladı.

İlçede çeşitli eğlence merkezlerinde düzenlenen programlara katılanlar yeni yıla eğlenerek girerken, bir grup ise Alanya Kalesi'nde yeni yılı karşıladı. Yeni yılın ilk dakikalarında deniz feneri ile bazı otel ve eğlence mekanlarında gerçekleşen havai fişek gösterisi ise güzel görüntüler oluşturdu. Alanya Kalesi'nde şehir manzarasını izleyen vatandaşlar ve turistler ise havai fişek gösterisi eşliğinde öz çekim yaptı.

Öte yandan, Barlar Sokağı'ndaki bir eğlence mekanında tutuşan süsler nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede yoğun dumanla dolan eğlence merkezi boşaltıldı. Yangına ilk müdahale iş yeri çalışanları tarafından yapılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA