Alanya'da yayla yollarında bakım çalışması başlatıldı
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Alanya'da yayla yollarında bakım çalışması başlatıldı

Alanya'da yayla yollarında bakım çalışması başlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında kar, yağmur ve sel suları ile zarar gören yayla ve kırsal yollarda bakım/onarım çalışması başlattı.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında kar, yağmur ve sel suları ile zarar gören yayla ve kırsal yollarda bakım/onarım çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında heyelandan ve kardan kapanan yollar da açılıyor.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce zorlu kış şartlarında zarar gören ve bozulan yayla yollarında bakım onarım çalışması başlatıldı. Çalışma kapsamında sel sularının bozduğu yollar iş makineleri ile düzenlenirken, dere ve çay geçişlerine yağmur suyu büzleri konuyor.

Yücel: "Yaylalarımıza rahat ve güvenli ulaşım için çalışıyoruz"

Koçdavut, Demirtaş ve Sapadere yayla yollarında ekiplerin hummalı bir çalışma yürüttüğünü belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kaş ve Sapadere Yaylası'nın ardından Söğüt ve Kaplanhanı Yaylası'nda çalışmaların devam edeceğini söyledi. Vatandaşın tüm yaylalara rahat ve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için ekiplerin gece gündüz sahada olduğunu ifade eden Başkan Yücel, "Yayla sezonunda vatandaşlarımızın hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması için azami gayret gösteriyoruz dedi.

"Kırsalda da ekiplerimizin seferberliği sürüyor"

Alanya Belediyesi'nin kırsal mahallelerde vatandaşın ulaşımını kolaylaştırmak için başlattığı çalışmalar da aralıksız devam ettiğini aktaran Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kırsal yollarda da ulaşımı kolaylaştırmak için ekiplerin seferber olduğunu belirterek, " Kırsal mahalleler arasındaki ulaşımı kesintisiz ve sorunsuz hale getirmek için başlatılan çalışmalar kapsamında Süleymanlar Mahallesi ile Dere Mahallesi arasındaki yolda genişletme ve düzenleme çalışması yapılıyor. Doğudan batıya hizmetlerini sürdüren Alanya Belediyesi, asfalt plentinin çalışma olanağı olmayan dik yollarda beton yol uygulamasına devam ediyor. Bu yönde yürütülen çalışmalar Çakallar Mahallesi merkez ve Hacıahmetler mevkiinde devam ediyor. Ekiplerin kırsaldaki yolları konforlu hale getirmek için çalışmalara aralıksız devam ediyor. Ekiplerimiz mesai kavramı gözetmeden vatandaşlarımızın konforlu ulaşımı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" diye konuştu. - ANTALYA

Alanya'da yayla yollarında bakım çalışması başlatıldı
Alanya'da yayla yollarında bakım çalışması başlatıldı
Alanya'da yayla yollarında bakım çalışması başlatıldı
Alanya'da yayla yollarında bakım çalışması başlatıldı
Alanya'da yayla yollarında bakım çalışması başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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