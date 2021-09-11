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Alanya'da yaya geçitleri boyanıyor

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Alanya'da yaya geçitleri boyanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da bulvar, ana cadde ve okul önlerindeki yaya geçitlerini boyuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da bulvar, ana cadde ve okul önlerindeki yaya geçitlerini boyuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte Alanya'nın bulvar, ana cadde ve okul önlerindeki yaya geçitlerinde boyama çalışması başlattı. Alanya Hizmet Birimi Trafik ekipleri tarafından ilk olarak Atatürk Bulvarı, Ahmet Asım Tokuş Bulvarı, şehir merkezindeki ana caddelerdeki yaya geçitleri ve okul önlerinde bulunan yaya geçitleri boyanacak. Yoğun araç trafiği ve mevsim şartları nedeniyle silinen ve görünmez hale gelen yaya geçitlerinin boyanmasıyla birlikte öğrenciler ve vatandaşlar yaya geçitlerinden daha güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçebilecek. - ANTALYA

Alanya'da yaya geçitleri boyanıyor

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