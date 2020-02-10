Alanya'da yaşayan yabancı uyruklu evinde ölü bulundu
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Alanya'da yaşayan yabancı uyruklu evinde ölü bulundu

Alanya ilçesinde 83 yaşındaki yabancı uyruklu kişi evinde ölü bulundu.

10.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:32
Alanya'da yaşayan yabancı uyruklu evinde ölü bulundu

ilçesinde 83 yaşındaki yabancı uyruklu kişi evinde ölü bulundu.

Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden İsveçli Karl Erik Hedde Hansson, sabah saatlerinde eşi tarafından yatakta hareketsiz halde bulundu.

verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi, Hansson'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

Hansson'un cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA
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