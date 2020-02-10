Alanya'da yaşayan yabancı uyruklu evinde ölü bulundu
Alanya ilçesinde 83 yaşındaki yabancı uyruklu kişi evinde ölü bulundu.
Alanya ilçesinde 83 yaşındaki yabancı uyruklu kişi evinde ölü bulundu.
Saray Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden İsveçli Karl Erik Hedde Hansson, sabah saatlerinde eşi tarafından yatakta hareketsiz halde bulundu.
Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi, Hansson'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.
Hansson'un cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.