Alanya'da yaşayan Norveçli, evinde ölü bulundu
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Alanya'da yaşayan Norveçli, evinde ölü bulundu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yerleşik yaşayan Norveç uyruklu Arild Langemyr'in (72) evinde cansız bedeni bulundu.

27.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:24
Alanya'da yaşayan Norveçli, evinde ölü bulundu

ANTALYA'nın ilçesinde, yerleşik yaşayan uyruklu Arild Langemyr'in (72) evinde cansız bedeni bulundu.

Alanya'nın Mahallesi'ndeki apartman dairesinde yerleşik yaşayan Norveçli Arild Langemyr'ın bir süredir evinden çıkmaması üzerine durum, jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılıktan alınan izinle eve girdi. Jandarma ekipleri, içeride Arild Langemyr'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Arild Langemyr'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Arild Langemyr'ın ölüm nedeni, otopsi sonrası belli olacak. 


Kaynak: DHA
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