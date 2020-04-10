Alanya'da yaşayan Fransız korona virüsle mücadeleyi çektiği video ile anlattı Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Fransa uyruklu Mourad Ghazli, Türkiye'de korona virüse karşı verilen mücadeleyi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile anlattı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Fransa uyruklu Mourad Ghazli, Türkiye'de korona virüse karşı verilen mücadeleyi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile anlattı.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan 46 yaşındaki yerleşik Fransa vatandaşı Mourad Ghazli, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla Türkiye'deki korona virüsle mücadeleyi anlattı. Bir markete çekim yaparak giren Ghazli, kapıda önce el dezenfektanı kullanıyor ve bunun ücretsiz olduğuna dikkat çekiyor. Videoda Türkiye'de maskelerin de ücretsiz dağıtıldığını anlatan Ghazli, markette çalışan görevlilerin maske ve koruyucu önlemleri aldığını takipçilerine gösteriyor. Ghazli paylaşımında, "Burada belediyeler bile maske dağıtıyorlar. Ama maskeye para ödemek ve satın almak istiyorsanız o eczaneci cezalandırılır" ifadelerine yer veriyor.

"Burada olmak Fransa'da ya da Belçika'da olmaktan daha iyi"

Market çıkışında karşılaştığı bir Belçikalı ile de durum değerlendirmesi yapan Ghazli, "Burada olmak Fransa'da ya da Belçika'da olmaktan daha iyi. Burada ücretsiz maskelerimiz var, orada hiçbir şey yok" şeklinde konuşuyor.

Ghazli'nin videosu çoğunluğu Fransız vatandaşı olan 38 bin kişi tarafından paylaşılırken, binlerce kişi de beğenerek yorum yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İHA