Alanya'da yaşayan Danimarkalı kadın Müslüman oldu
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Alanya'da yaşayan Danimarkalı kadın Müslüman oldu

Alanya'da yaşayan Danimarkalı kadın Müslüman oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesine yerleşik olarak yaşayan Danimarka vatandaşı Marianne Elisabeth Grqn Overby, Müslüman oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesine yerleşik olarak yaşayan Danimarka vatandaşı Marianne Elisabeth Grqn Overby, Müslüman oldu. Adını 'Meryem' olarak değiştiren Overby için Alanya Müftülüğünde ihtida töreni düzenlendi.

Alanya'da yerleşik olarak yaşayan Danimarka vatandaşı Marianne Elisabeth Grqn Overby (58) İslamiyet'i araştırdıktan sonra etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi. Overby, bunun üzerine İlçe Müftülüğüne başvurdu. Burada kendisi için müftülük makamında ihtida merasimi düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasiminde Overby'e, Alanya İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan tarafından İslamiyet hakkında bilgi verildi.

"Bizler bu inancı kelime-i şehadet ile dile getiririz"

Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan, "Biz Müslümanlar bütün peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğini kabul ederiz. Hepsinin hak olduğuna inanırız. Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa'dır. Peygamberimize Allah tarafından vahyedilen Kur'an-ı Kerim, son ilahi kitaptır. O'nda bildirilenlerin bütününe şeksiz şüphesiz inanırız. Meleklerin, kaza ve kaderin, öldükten sonra dirilmenin ve hesabın yani ahiret gününün varlığını tasdik ederiz. İslam'a girmek, Allah'a, Muhammed Mustafa'nın Allah'ın kulu, peygamberi olduğuna ve onun Allah katından getirdiklerinin tamamına inanmakla olur. Bizler bu inancı kelime-i şehadet ile dile getiririz" dedi.

Adı Meryem oldu

Müftü İlhan'ın konuşmasının ardından Overby, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Overby'in bir hayli heyecanlı ve mutlu olduğu gözlendi. İsmini değiştirmek istediğini belirten Overby yeni isminin 'Meryem' olmasını talep etti. Daha sonra ihtida belgesini Meryem'e takdim eden Alanya Müftüsü İlhan, Müslüman olmasından dolayı kendisini tebrik ederek mealli Kur'an-ı Kerim hediye etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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