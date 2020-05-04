Alanya'da yasağı ihlal eden 69 kişiye 136 bin TL ceza

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağına uymayan 69 kişiye 136 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağına uymayan 69 kişiye 136 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulandı. Bu yasaklar kapsamında Alanya'da polis ekipleri 3 gün boyunca sıkı denetimler uyguladı. Denetimlerde yasaklara uymayan toplam 69 kişiye 136 bin 150 TL idari para cezası yazıldı.

Kaynak: DHA