Alanya'da yasağa uymayanlara ceza kesildi
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Alanya'da yasağa uymayanlara ceza kesildi

Alanya'da yasağa uymayanlara ceza kesildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ile jandarma ekipleri, hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlamasına ve maske kuralına uymayan 20 kişiyle 2 işletmeye toplamda 70 bin 800 TL idari para cezası uyguladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ile jandarma ekipleri, hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlamasına ve maske kuralına uymayan 20 kişiyle 2 işletmeye toplamda 70 bin 800 TL idari para cezası uyguladı.

Alanya'da korona virüs tedbirleri kapsamında Cumartesi günü saat 22.00 ile Pazartesi saat 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ve jandarma ekipleri sıkı denetimler yaptı. Polis sorumluluk bölgesinde yaptığı denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını dışarı çıkarak ihlal eden ve izinsiz işyerini açan 5 kişiye toplam 17 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.

Jandarma 17 kişiye ceza kesti

Jandarmanın gerçekleştirdiği denetimlerde ise 17 kişiye toplam 53 bin 550 TL idari para cezası kesildi. Buna göre ilçe genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan, izinsiz iş yerini açan 20 kişi ve 2 işletmeye toplamda 70 bin 800 TL idari para cezası uyguladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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