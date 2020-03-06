Alanya'da yakalanan fuhuş şüphelileri adliyede (2)
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIAntalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı kadınları fuhşa zorladığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i kadın 7 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
06.03.2020 20:51 | Son Güncelleme: 06.03.2020 20:51
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı kadınları fuhşa zorladığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i kadın 7 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Serbest kalan 3 şüpheliden 2'sine adli kontrol şartı getirildi.
Kaynak: DHA