Alanya'da yakalanan fuhuş şüphelileri adliyede (2)
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Alanya'da yakalanan fuhuş şüphelileri adliyede (2)

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIAntalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı kadınları fuhşa zorladığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i kadın 7 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

06.03.2020 20:51 | Son Güncelleme: 06.03.2020 20:51
Alanya'da yakalanan fuhuş şüphelileri adliyede (2)

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Antalya'nın ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı kadınları fuhşa zorladığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i kadın 7 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Serbest kalan 3 şüpheliden 2'sine adli kontrol şartı getirildi.


Kaynak: DHA

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