Alanya'da villalardan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 ayrı villaya girerek hırsızlık yapan şüpheli, polisin tarafından gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 ayrı villaya girerek hırsızlık yapan şüpheli, polisin tarafından gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Alanya'nın Sugözü Mahallesi'ndeki 5 ayrı villadan hırsızlık olduğu ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası 5 ayrı adresten 6 televizyon, cep telefonu ile saat, kolye, künye, bileklik gibi çok sayıda ziynet eşyasını çalan hırsızlık şüphelinin C.Ü. (34) olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis hırsızlık şüphelisini Saray Mahallesi'ndeki gizlediği adreste yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer yandan C.Ü.'den televizyonları satın alan şüpheli hakkında adli işlem başlatırken, çalınan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA