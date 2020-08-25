Alanya'da uyuşturucu ticareti yapılan eve baskın Alanya'da uyuşturucu ticareti yapılan eve baskın Uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde 441 gram esrar ele geçirildi Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir eve düzenlediği baskında 441 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya'da uyuşturucu ticareti yapılan eve baskın Uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde 441 gram esrar ele geçirildi ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir eve düzenlediği baskında 441 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipler, Tosmur Mahallesi Dimçayı Caddesi üzerinde bulunan bir evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis yaptığı aramada, kavanoz içerisinde ve kağıda sarılı vaziyette 12 parça halinde toplam 441.36 gram esrar ile uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili adreste bulunan E. Y. isimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli E.Y., polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Kaynak: İHA