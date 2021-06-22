Alanya'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.