Alanya'da uyuşturucu tacirlerine otel odasında baskın Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir otel odasına düzenlediği baskında bir miktar metamfetamin isimli uyuşturucu madde elle geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir otel odasına düzenlediği baskında bir miktar metamfetamin isimli uyuşturucu madde elle geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış oldukları çalışmaları sürdürdü. Ekipler, Raşit Ö. (28) ve Ece E. (25) isimli şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisine ulaşarak çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası şüphelilerin Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir otel odasında kaldıkları bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, Raşit Ö. ve Ece E.'yi gözaltına alırken yapılan aramalarda ise 4 parça halinde 107 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA