Alanya'da uyuşturucu ticareti yapan kişiye hapis cezası
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Serhat A. ve avukatı katıldı.
Söz verilen sanık,, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, sanığa, "uyuşturucu ticareti" suçundan 13 yıl 9 ay hapis ve 27 bin 500 lira adli para cezası verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt