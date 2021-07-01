Alanya'da uyuşturucu ticareti yapan kişiye hapis cezası
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Alanya'da uyuşturucu ticareti yapan kişiye hapis cezası

Alanya'da uyuşturucu ticareti yapan kişiye hapis cezası
Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Serhat A. ve avukatı katıldı.

Söz verilen sanık,, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanığa, "uyuşturucu ticareti" suçundan 13 yıl 9 ay hapis ve 27 bin 500 lira adli para cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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