Alanya'da uyuşturucu taciri yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Alanya'da uyuşturucu taciri yakalandı - Haberler

Alanya'da uyuşturucu taciri yakalandı

Antalya'da uyuşturucu madde bulundurduğu ve sattığı belirlenen H.C gözaltına alındı.

27.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:27
Alanya'da uyuşturucu taciri yakalandı

'da uyuşturucu madde bulundurduğu ve sattığı belirlenen H.C gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 39 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken H.C. hakkında uyuşturucu imal ticareti ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.


Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince dün ilçesinde H.C. isimli şahsın Hacet mahallesinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve sattığı duyumunu alan ekipler, alınan duyuma istinaden şahıs fiziki takip sonucunda Hacet mahallesinde gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 39 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararına istinaden şahsın evinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmazken, şüpheli H.C. hakkında uyuşturucu imal ticareti ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler