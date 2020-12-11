Alanya'da uyuşturucu şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
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Alanya'da uyuşturucu şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

11.12.2020 16:39 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:15

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda jandarmadan kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda jandarmadan kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen E.C'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheli, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu Dimçayı mevkisinde durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu madde, uyuşturucu haplar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

E.C, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Alanya'da uyuşturucu şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
Alanya'da uyuşturucu şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
Alanya'da uyuşturucu şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
Alanya'da uyuşturucu şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 17:14:59. #1.14#
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