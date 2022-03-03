Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Cikcilli Mahallesi'ndeki iki adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 635 gram esrar, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 450 lira, 1783 dolar ile 790 avro ele geçirildi.

Operasyonda S.E. (46) ile K.T.K. (32) gözaltına alındı.

Şüphelilerden K.T.K. "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.E. ise çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.