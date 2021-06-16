Alanya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince Şekerhane Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından adrese düzenlenen operasyonda 107,86 gram bonzai, 0,78 gram metamfetamin ve 7 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan Y.G. (37) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt