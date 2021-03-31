Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma kapsamında Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan armalarda 25 gram eroin, 10 gram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 35 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, ifade işlemlerinin arından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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