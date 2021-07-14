ALANYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI
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ALANYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda biri Gaziantep'te olmak üzere 6 şüpheli yakalandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda biri Gaziantep'te olmak üzere 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 10 şüpheliyi yakalayan ekipler, yaptığı üst aramasında 116 gram eroin, 14 gram esrar, 9 gram metamfetamin, 8 sentetik ecza, 2 ecstasy hap ve 2 hassas terazi ele geçirdi.Şüphelilerin verdiği ifade doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren ekipler uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 6 şüpheliyi takibe aldı. Ekipler teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerden M.K., Y.K., E.Y., M.A.Y. ve M.R.G.'yi Alanya'da yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 50 gram metamfetamin, 77 gram bonzai, 29 ecstasy hap, hassas terazi ve 2 tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 şüpheli işlemleri yapılmak üzere önce emniyete götürüldü, ardından da adliyeye sevk edildi.

BİR ŞÜPHELİ ANTEP'TE YAKALANDI

Aynı soruşturmada aranan şüpheli A.Ç. ise Gaziantep'te polis ekipleri tarafından yakalandı. A.Ç.'nin SEGBİS aracılığıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi.

ALANYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI
ALANYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI
ALANYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI
ALANYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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