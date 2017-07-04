Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 100 kök Hint keneviri ve 235 gram esrar ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dereköy Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Eve yapılan operasyonda bahçede ekili vaziyette 100 kök Hint keneviri ile kurumaya bırakılmış 235 gram esrar ele geçirildi.



Olayla ilgili A.E. gözaltına alındı. Şüphelinin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.