Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 100 kök Hint keneviri ile 235 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, ilçede uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sabah saatlerinde Dereköy Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda evin bahçesine ekili vaziyette 100 kök Hint keneviri ile kurulmaya bırakılmış 235 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili Arif E. gözaltına alındı. Şüphelinin karakoldaki işlemleri sürdüğü belirtildi. - ANTALYA