Alanya'da uyuşturucu operasyonu
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Alanya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirildi.

Alanya'da uyuşturucu operasyonu
04.06.2020 21:50 | Son Güncelleme: 04.06.2020 21:53

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Kızlarpınarı Mahallesi Hacıkadiroğlu Caddesi üzerinde yaya olarak ilerleyen Ahmet S.'nin (41) durumundan şüphelenerek durdurdu. Şüpheli Ahmet S.'ye polis tarafından yapılan üst aramasında 4 parça halinde toplam 2.70 gram metamfetamin, kırmızı ve yeşil reçeteyle satılan uyuşturucu etkili 26 tablet Lyrica isimli hap ve 5.12 gram esrar el geçirildi. Polis şüpheli Ahmet S.'nin evine de arama yapmak için girdiğinde ikamette bulunan İbrahim K. (46), Harun Y. ve Recep K. isimli şüphelileri de gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda ise uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi, 7.50 gram metamfetamin ve 5 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan Harun Y. ve Recep K. hakkında 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan savcılık talimatıyla serbest kalırken, diğer 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardın 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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