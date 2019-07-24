Alanya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda F.Y. isimli şüphelinin ikametinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese D.M.A.'nın girip çıktığını tespit ederek gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında iki pakette toplam 0.74 gram eroin ele geçirildi. Ekipler daha sonra belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında İ.B.Ş. ve F.Y. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1,91 gram eroin ve 1 adet suboxone hap bulundu. Gözaltına alınan İ.B.Ş. ve D.M.A. 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, F.Y. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA