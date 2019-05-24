Alanya'da uyuşturucu operasyonu
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda 48 yaşındaki E.Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında 4 gram eroin bulundu.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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