Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İ.K'nin esrar ve uyuşturucu hap sattığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Bir alışveriş merkezinin önünde durdurulan kişinin üzerinde yapılan aramada 4 paket halinde 9,38 gram esrar maddesi, 37 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.K, emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adliyeye sevk edildi.