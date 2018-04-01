Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu

ANTALYA (AA) Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda, 4 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında elde edilen istihbarat doğrultusunda farklı zamanlarda iki ayrı adrese operasyon düzenledi.

Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki evde yapılan aramada 125 gram esrar ve bir adet uyuşturucu hap ele geçirildi, H.Ş, H.U. ve Ö.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Dinek Mahallesi'nde ikamet eden İ.K'nin evinde yapılan aramada ise 2 gram sentetik uyuşturucu, 2,48 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli İ.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapma" sucundan tutuklandı.