Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, uyuşturucu madde satışı yaptıkları öne sürülen iki kişi tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçenin farklı noktalarında uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla M.K. ve M.Y'yi takibe aldı.



Şüphelilerin kaldıkları eve operasyon düzenleyen ekipler, M.K. ve M.Y'yi yakaladı. Yapılan aramalarda ise 5 paket halinde 1,70 gram eroin ve bir adet enjektör ele geçirildi.



Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Alanya Sulh Ceza Hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.