Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Haberler
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Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Demirtaş Jandarma Karakol Komutanlığı ve 6. JASAT ekipleri, R.A, H.A. ve G.G'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada, 1.874 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 top naylon folyo ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - ANTALYA

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