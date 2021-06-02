ALANYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 GÖZALTI
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ALANYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Bir miktar uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam etti. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar kapmasında Fığla Mahallesi 319'uncu sokak üzerinde bulunan evde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi. Polis ekipleri adreste yaptıkları aramalarda 64 gram esrar, 36 gram bonzai, 14.36 gram metamfetamin, 26 uyuşturucu hap ve 2 kök Hint keneviri ele geçirirken, olayla ilgili M.K.(28), A.Y.(21) ve E.Y.(29) isimli şüphelileri gözaltına aldı.

İşlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden E.Y savcılık talimatıyla 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest kaldı. M.K. ve A.Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

ALANYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 GÖZALTI
ALANYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 GÖZALTI
ALANYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 GÖZALTI
ALANYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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