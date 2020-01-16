Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

16.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:18
Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

'nın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Alanya'da dün gerçekleştirilen denetimlerde asayiş ekipleri Dinek mevkiinde yer alan kontrol noktasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta şüpheli A.Ö. üzerinde yapılan aramada 1 adet extasy hap ele geçirildi. Şüpheli A.Ö.'nün ikametinde yapılan aramada ise A.B. ve E.D isimli şahısların evde olduğu tespit edilirken, A.B.'nin yapılan üst aramasında 0,64 gram eroin, E.D'ye yapılan aramada ise 1,20 gram eroin ve 9 adet extasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler A.Ö., A.B. ve E.D emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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