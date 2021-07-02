Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 21 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi
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Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 21 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi

Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 21 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da evinin bahçesinde uyuşturucu imal edip satış yaptığı tespit edilen şahsın ikametine Jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenledi.

Antalya'da evinin bahçesinde uyuşturucu imal edip satış yaptığı tespit edilen şahsın ikametine Jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenledi. Operasyonda 145 kök kenevir bitkisi ile 21 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Alanya İlçesi Köprübaşı mahallesinde ikamet eden G.S.'nin evinin bahçesinde uyuşturucu madde imal edip sattığı bilgisi alındı. KOM Şube Müdürlüğü, Alanya KOM Takip Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından şüpheli şahsın evinde ve bahçesinde arama gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen aramada, 145 kök kenevir bitkisi, 21 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olay ile ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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