Alanya'da uyuşturucu operasyonu

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu madde satın alan ve ticaretini yapan 3 şahıs yakalandı.

Alanya'da 26 Eylül Pazar günü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yapılan çalışmalar kapsamında; Y.P. ve H.M. isimli şahısların Ş.P. isimli şahıstan uyuşturucu madde aldıkları belirlendi. Şahıslar, Cikcilli Mahallesi 215. sokakta üzerinde yakalandı. Şahısların üzerinde 11,59 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ş.P. isimli şahsın ikametinde alınan arama kararına istinaden yapılan aramada 19,43 gram metamfetamin maddesi, 0,84 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olay ile ilgili Y. P. ve H.M. isimli şahıslara Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan işlem yapıldı. Yapılan işlemin ardından şahıslar serbest bırakıldı. Ş.P. isimli şahsa ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı. Ş.P., adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

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