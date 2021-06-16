Alanya'da uyuşturucu operasyonu
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Alanya'da uyuşturucu operasyonu

Alanya'da uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Şekerhane Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis ekipleri yaptıkları aramalarda 107.86 gram bonzai, 0.78 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili Y.G.(37) isimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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