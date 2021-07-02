ALANYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 1 GÖZALTI
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ALANYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 1 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde evinin bahçesinde uyuşturucu madde yetiştirip sattığı belirlenen şüphelinin evine yapılan baskında 145 kök kenevir, 21 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde evinin bahçesinde uyuşturucu madde yetiştirip sattığı belirlenen şüphelinin evine yapılan baskında 145 kök kenevir, 21 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM Takip Timi ekipleri, Alanya'nın Köprübaşı Mahallesinde yaşayan G.S.'nin evinin bahçesinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaşarak harekete geçti. Ekipler belirlenen adrese baskın düzenlerken, evde ve bahçede yapılan aramalarda 145 kök kenevir, 21 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli G.S. gözaltına alınırken, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. Şüphelinin karakoldaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ALANYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 1 GÖZALTI
ALANYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 1 GÖZALTI
ALANYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 1 GÖZALTI
ALANYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 1 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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