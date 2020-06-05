Alanya'da uyuşturucu operasyonda 2 tutuklama
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Alanya'da uyuşturucu operasyonda 2 tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alanya'da uyuşturucu operasyonda 2 tutuklama
05.06.2020 17:45 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:48

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Kızlarpınarı Mahallesi Hacıkadiroğlu Caddesi üzerinde yaya olarak ilerleyen Ahmet S.'nin (41) durumundan şüphelenerek durdurdu. Şüpheli Ahmet S.'ye polis tarafından yapılan üst aramasında 4 parça halinde toplam 2.70 gram metamfetamin, kırmızı ve yeşil reçeteyle satılan uyuşturucu etkili 26 tablet Lyrica isimli hap ve 5.12 gram esrar el geçirildi. Polis şüpheli Ahmet S.'nin evine de arama yapmak için girdiğinde ikamette bulunan İbrahim K. (46), Harun Y. ve Recep K. isimli şüphelileri de gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda ise uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi, 7.50 gram metamfetamin ve 5 gram esrar bulundu.

2 tutuklama

Gözaltına alınan Harun Y. ve Recep K. hakkında 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan savcılık talimatıyla serbest kaldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim K. ve Ahmet S. ise 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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