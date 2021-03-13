Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda K.C. S.Z. ve M.A. gözaltına alındı.

İkamette yapılan aramada, 870 gram sıvı metamfetamin ile yapımında kullanıldığı düşünülen kimyasal maddeler ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt