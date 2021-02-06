Alanya'da Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı
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Alanya'da Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı

06.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:39

Antalya'nın Alanya ilçesinde Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Grand Prix Alanya etabı ile başladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Grand Prix Alanya etabı ile başladı.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Alanya Kaymakamlığının destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda ilk olarak Grand Prix Alanya 1.2 Yol Bisikleti Yarışı yapıldı.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı'nın Şelale önünden başlattığı yarışa İsviçre, ABD, Malezya ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu 16 ülkeden 170 sporcu katıldı. Sporcular, Dim Vadisi boyunca 148 kilometre pedal çevirecek.

Küçükbakırcı: "Ülkemizi tanıtan ve bisiklet turizminin gelişmesine katkı sağlayan organizasyonlar"

Federasyon başkanı Küçükbakırcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2021 yılının en büyük organizasyonunu en büyük turla başlattıklarını söyledi.

Bisiklet sporuna ve bisiklet turizmine destek olmak isteyenlerin her zaman yanlarında olduklarını dile getiren Küçükbakırcı, "Geçen sene bu organizatörlerle 55'e yakın yarış yaptık. Bu sene de ilkini Alanya'dan start alarak başlatıyoruz. Bunlar ülkemizin tanıtımı ve bisiklet turizminin gelişimine katkı sağlayan organizasyonlardır." diye konuştu.

Küçükbakırcı, spor turizminde en önde gelen branşın bisiklet sporu olduğunu ifade etti.

Organizasyon sorumlusu Mustafa Kemal Canfedai ise dünyanın en iyi takımlarının organizasyonda yarıştığını söyledi.

Aynı takımların yarın Gazipaşa'da 160 kilometrede yarışacağını belirten Canfedai, "Bu seri 7 Mart'a kadar devam edecek. Aynı takımlar daha sonra Manavgat, Gündoğmuş'ta da yarışacak. Arada dağ bisikleti yarışları olacak." ifadelerini kullandı.

Alanya'da Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı
Alanya'da Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı
Alanya'da Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı
Alanya'da Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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