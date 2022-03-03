Alanya'da Ukrayna ve Rusya bayraklı kupa, tişört ve şapkalarla barış mesajı verildi

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde Ukrayna ve Rusya bayraklı kupa, tişört ve şapkalarla barış mesajı veren esnafı bu iki ülkenin vatandaşı yerleşik yabancılar destekledi.

İlçede Mahmutlar Mahallesi'nde parti ve organizasyon etkinlikleri yapan bir iş yeri, Rus ve Ukraynalı müşterileri arasındaki dayanışmayı artırmak için özel hazırladığı kupa, tişört ve şapkalarla dayanışma çağrısı yaptı. Çağrıya, Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının yanı sıra ilçede yaşayan diğer yabancılar da destek verdi.

İş yeri sahibi Mehmet Akif Şimşek, AA muhabirine, Alanya'da yaşayan yabancıların Rusya-Ukrayna savaşından rahatsız olduğunu söyledi.

İlçedeki yabancıların dayanışma ve kardeşlik içinde olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Mahallemizdeki yabancıların, birbirleriyle sorun olmadan yaşaması bizim memnun olduğumuz bir durumdu. Biz de barışa katkı vermek için ticari faaliyet gütmeden, bu insanların, kardeş ve etkileşim halinde olduklarını elimizden geldiğince göstermek istedik. Bu nedenle böyle bir kampanya organize ettik." diye konuştu.

"Dünya kimin yanlış, kimin doğru olduğunu anlıyor"

Alanya'da yaşayan Rus vatandaşı Grigory Ch ise tanıdıklarından kimsenin bu savaşı desteklemediğini belirtti.

Savaşın en yakın zamanda biteceği inancına sahip olduğunu anlatan Ch, "Bu savaşta hepimiz ölüyoruz. Aşırı saçma şeyler oluyor. Nerede yaşarsanız yaşayın fark etmiyor. Savaş hepimizin hayatına girdi. Bu savaşı kimse de desteklemiyor, herkes bitmesini istiyor." dedi.

Alanya'da Rus, Kırgız, Kazak ve Ukraynalı olsun tüm yabancıların bir aile olarak yaşadığını dile getiren Ch, "Kavgasız, savaşsız hayatın daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Özellikle çocukların geleceğini düşünmeliyiz. Benim torunum olacak. Onun nasıl yaşayacağını da düşünüyorum. Savaş devam ederse onların da hayatına girecek. O yüzden savaşın bitmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk esnafın dayanışma örneğinin örnek bir davranış olduğunu kaydeden Ch, Türkiye'de yaşadığı süre boyunca Ukrayna ve Rus vatandaşları arasında bir tartışma görmediğini ifade ederek, "Dünya kimin yanlış, kimin doğru olduğunu anlıyor." yorumunda bulundu.

"Oradaki savaş etkisini burada da gösteriyor"

Ukrayna vatandaşı Olga Stavko da ailesiyle Türkiye'ye birkaç ay önce geldiğini söyledi. Burada Kazak, Rus ve daha birçok ülkeden arkadaşlarının olduğunu dile getiren Stavko, "Alanya'da yaşayan bütün Ukraynalılar adına konuşamam ama bu savaş haberi hepimize çok ağır geldi. Siyasetçilere halkı da düşünmeleri tavsiyesinde bulunuyorum." şeklinde konuştu.

Ukrayna'daki akrabalarının binaların bodrumlarında yaşadığını ifade eden Stavko, kendilerinin de burada tedirgin olduklarını belirtti.

Stavko, Ukrayna'da yaşayanlar kadar korktuklarını ve uyuyamadıklarını belirterek, "Oradaki savaş etkisini burada da gösteriyor. Burada tanıdığım Rus anneler savaşı desteklemiyor ve çoğu da Rusya'ya gitmek istemiyor. 'Böyle bir devleti desteklemiyor ve arkasında da duramayız.' diyorlar." açıklamasını yaptı.

Dünyadaki annelere geleceği ve çocukları düşünme çağrısında bulunan Stavko, birçok şeyin annelere bağlı olduğunu kaydetti. Çocuklara öldürmeme, savaşmama ve silah kullanmamanın aşılanması gerektiğini vurgulayan Stavko, "Çocuklara iyiyi öğretelim. Terbiyeyi öğretelim. Çocuklarla başlayalım. Çocuklar bizim geleceğimiz." ifadelerini kullandı.

"Elimizden ne geliyorsa, fırsatları kaçırmadan savaşı durduralım"

Ukrayna vatandaşı Apeks Falcontis ise anne, baba ve akrabalarının savaş bölgesinde yaşaması nedeniyle tedirgin olduğunu söyledi.

Orada yaşayan akrabalarının zor durumda olduğunu dile getiren Falcontis, "Tüm dünyaya çağrım var. Ukrayna'ya Rusya savaş açtı. Elimizden ne geliyorsa, fırsatları kaçırmadan savaşı durduralım. Rusya'yı Ukrayna topraklarından çıkaralım. Her bir saniye bir adamın hayatıdır." dedi.

AA - Güncel