Alanya'da turistlerin kapalı havada dev dalgalı deniz keyfi
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Alanya'da turistlerin kapalı havada dev dalgalı deniz keyfi

28.10.2020 14:02 | Son Güncelleme: 28.10.2020 14:02
Alanya'da turistlerin kapalı havada dev dalgalı deniz keyfi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerli ve yabancı tatilciler, hava kapalı ve dev dalgalar olmasına rağmen aldırış etmeden denizin keyfini çıkardı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerli ve yabancı tatilciler, hava kapalı ve dev dalgalar olmasına rağmen aldırış etmeden denizin keyfini çıkardı.

Alanya'da ekim ayının sonuna gelinmesine rağmen deniz keyfi aralıksız devam ediyor. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığı 26, nem oranının ise yüzde 63 derece ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı birçok tatilci plajlara akın etti. Yağmur uyarısı yapılan ilçede tatilciler havanın kapalı olmasına ve dev dalgalara aldırış etmeden denize girdi. Denize giren tatilciler, dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı tatilciler plajda dalgalara karşı oturup manzaranın tadını çıkarırken, cep telefonlarıyla da hatıra fotoğrafı çektirdi. Plajda yürüyüş yapanlar, şezlonglara uzanıp kitap okuyanlar ve kumsalda oynayan çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Meteoroloji yetkililerinin tahminlerine göre ilçede öğleden sonra yağışın aralıklarla etkisini göstereceğini belirtti.

"Alanya bambaşka bir şehir"

Kırşehir'den Alanya'ya gelerek deniz keyfi yapan İbrahim Erbaş, buranın çok güzel olduğunu söyledi. Erbaş, "Alanya'ya 3 gün önce geldim. Geldiğimde hava sıcaklığı 30 derece ve mükemmeldi. Bugün hava 26-27 derece deniz biraz dalgalı ama yine sıcak hava devam ediyor. Alanya'nın yaz keyfi bitmedi. Gördüğünüz gibi turistler keyif yapmaya devam ediyor. Alanya bambaşka bir şehir. Ben bugün denize girmedim ama birazdan gireceğim. Turistler buraya kısa süreli tatile geldikleri için her gün denizi yaşamak istiyorlar. Çünkü harika bir deniz var. Deniz sıcaklığı şuanda 25 derece dolasıyla üşümüyorlar. Bende bugün büyük ihtimalle 1 kilometre yüzerim. Türkiye'de Alanya yazın en uzun geçtiği şehirlerden birisi. Bugün Bodrum'da sezon bitti ama burada halen devam ediyor. Tahminime göre burada 1 ay daha tatil yapılabilir. Herkes Alanya'ya gelebilir, tavsiye ederim" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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