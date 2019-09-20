Alanya'da turistlerden havuz başında yazın son partisi

20.09.2019 16:57

Antalya'nın Alanya ilçesinde sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler günün stresini DJ eşliğinde 'Color Fest' partileriyle attı.



Hava sıcaklığı 29 derece, nem yüzde 57 ölçüldüğü ilçede sıcaktan bulanan yerli ve yabancı turistleri kendilerini havuzlara attı. Havuz başında düzenlenen partiye katılan yüzlerce turist DJ'yin çaldığı hareketli parçalar eşliğinde eğlendi. 'Color Fest' partisinde turistler, rengarenk eğlence yaşadılar. Parti görevlilerinin yönlendirmesiyle 10'dan geriye sayan tatilciler toz boyaları havaya fırlattı. Etrafı rengarenk yapan tatilciler toz boyaları birbirlerine de fırlatarak çılgınca eğlendi. Tüm sahilin renklere boyandığı partinin sonunda ise katılımcılar denize girerek eğlenceye suyun içerisinde devam etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA