Son dakika haberi | Alanya'da tur teknelerinde yangın çıktı
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Son dakika haberi | Alanya'da tur teknelerinde yangın çıktı

Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir tur teknesinde çıkan ve diğer teknelere de sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir tur teknesinde çıkan ve diğer teknelere de sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Türkler Mahallesi'ndeki limanda demirli bir tur teknesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, limandaki üç tekneye daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için müdahale ediyor

Son dakika haberi | Alanya'da tur teknelerinde yangın çıktı
Son dakika haberi | Alanya'da tur teknelerinde yangın çıktı
Son dakika haberi | Alanya'da tur teknelerinde yangın çıktı
Son dakika haberi | Alanya'da tur teknelerinde yangın çıktı
Son dakika haberi | Alanya'da tur teknelerinde yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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