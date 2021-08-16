Son dakika haberi | Alanya'da tur teknelerinde yangın çıktı
Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir tur teknesinde çıkan ve diğer teknelere de sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir tur teknesinde çıkan ve diğer teknelere de sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Türkler Mahallesi'ndeki limanda demirli bir tur teknesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, limandaki üç tekneye daha sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için müdahale ediyor
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt