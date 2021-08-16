Alanya'da tur teknelerinde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde tur teknesinde çıkan ve 3 tekneye sıçrayan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tur teknesinde çıkan ve 3 tekneye sıçrayan yangın söndürüldü.

Türkler Mahallesi'ndeki limanda demirli tur teknesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, limandaki üç tekneye sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için müdahale etti.

İki teknenin tamamen yandığı olayda iki tekne de kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü sırada dumandan etkilenen kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın bölgesine gelen Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlere hem Antalya Büyükşehir Belediye itfaiyesi hem de sahil güvenlik ekiplerinin karadan ve denizden müdahale ettiğini söyledi.

Ürkmezer, "Edindiğimiz bilgiye göre 4'ünün de içinde kimse yokmuş. Burada bağlı duruyorlarmış. Şu ana kadar hiçbir can kaybı yok. Soğutma işlemi bittikten sonra savcılık talimatı doğrultusunda jandarma ve sahil güvenlik tarafından gerekli soruşturma yapılacak." dedi.

Limanda kül ve molozların temizliğine başlandı

Yangının söndürülmesi ve soğutma çalışmalarının ardından limanda temizlik çalışmalarına başlandı.

Kül ve molozların dağılmaması için liman girişi dubalarla kapatıldı. Alanya Belediyesi deniz temizliği ekiplerince de yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen teknelerden geriye kalan kül ve molozlar toplandı.

Öte yandan yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt