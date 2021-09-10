Alanya'da trafik denetimlerinde 4 araç trafikten men edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik denetimlerinde, 4 araca trafiğe çıkış yasağı getirildi, 8 sürücüye 7 bin 949 lira ceza kesildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik denetimlerinde, 4 araca trafiğe çıkış yasağı getirildi, 8 sürücüye 7 bin 949 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, kent merkezinde trafik denetimi yapıldı.

İlçenin farklı mahallelerinde yapılan denetimlerde, yüksek sesle müzik çalarak yaya ve çevreye rahatsızlık veren, ara sokaklarda aşırı hız yapan sürücüler ile "abart egzoz" diye tabir edilen aşırı yüksek ses çıkaran egzoz takılı 4 otomobil, trafikten men edilirken, 8 sürücüye 7 bin 949 lira ceza uygulandı.

Yetkililer, denetimlerin süreceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt