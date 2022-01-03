Alanya'da trafiği tehlikeye sokan 3 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde tek teker üzerinde trafiği tehlikeye sokarak, kendilerini cep telefonu kamerasıyla çektiren 3 kişiye 17 bin 493 lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde sabit trafik kontrolü sırasında, plakası kapatılmış 3 motosikletten birinin tek teker üzerinde yanlarından geçmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bir sosyal medya için telefonla motosikletleri çeken A.I'nın ifadesi doğrultusunda, 3 motosiklet sürücünü yakaladı.

Jandarma, motosikleti tek tekerde süren K.E'yi trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten, I.A'ya da görevli memurun görüntüsünü sosyal medyada yayınlamak için kaydetmek suçlarından adli işlem yaptı.

Motosiklet sürücülerinin sürücü belgeleri süresiz iptal edilirken, 3 sürücüye toplam 17 bin 493 lira ceza uygulandı.

Öte yandan jandarma ekiplerinin uygulama noktasından tek teker üzerinde geçen bir motosikletin görüntüsü de cep telefonu kamerasına yansıdı.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri

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