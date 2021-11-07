Alanya'da tombala baskınında 30 kişiye işlem yapıldı

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir adreste tombala oynayan 30 kişi hakkında işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde sanayi sitesindeki bir işyerinde tombala oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, söz konusu üst kattaki iş yerine itfaiye aracının merdiveni yardımıyla girdi. İçeride tombala oynadıkları belirlenen 29 kişiye toplam 38 bin 744 lira idari para cezası uyguladı, bir kişiye de kumar oynamak için yer temin etmek suçundan adli işlem yapıldı.

Operasyonda bir adet tombala makinesi, 90 adet pinpon topu, 125 adet tombala kartı, bir adet hava üfleme makinesi, 2 bin adet plastik pul, 5 adet tombala koçanı ve 2 adet televizyona el konuldu.

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