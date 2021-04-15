Alanya'da tırda uyuşturucu ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis tarafından durdurulan TIR'da bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis tarafından durdurulan TIR'da bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçeye B.K. isimli şüphelinin kullandığı 07 NKL 09 plakalı TIR ile farklı illerden uyuşturucu madde getirildiği bilgisini alarak harekete geçti. Ekipler, takip ettikleri TIR'ı Oba Mahallesi Çarşamba Caddesi üzerinde durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 90 gram metamfetamin ve 133 gram esrar ele geçirirken araçta bulunan F.Y. ve araç sürücüsü B.K.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden F.Y. hakkında "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Araç sürücüsü B.K.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı